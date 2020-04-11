تعرف على خسائر أندية الدوري الانجليزي إذا تم إلغاء الموسم

تستعد أندية البريميرليج لتكبد المزيد من الخسائر المالية بعد شهر من توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا في بريطانيا وجميع أنحاء العالم، ويتصدر الثلاثي “مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول” قائمة أعلى خسائر أندية الدوري الانجليزي إذا تم إلغاء الموسم “الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي”.

وسترتفع الخسائر المالية بالضرورة إذا ما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إلغاء منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وكانت إدارة مانشستر يونايتد تعول الكثير على حصد المزيد من الأرباح بعدما ضمن الفريق مكانًا في الدور ربع نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه الكاسح على لاسك في النمسا ضمن ذهاب دور الـ 16 بنتيجة 5 أهداف دون رد.

الشيء نفسه يخص نادي مانشستر سيتي الذي وضع قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على ريال مدريد 2/1 في ذهاب ثمن النهائي الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية في عددها الصادر اليوم السبت 11 أبريل 2020، إن خسائر مانشستر يونايتد من عوائد نقل المباريات ليس على درجة خسائر ليفربول ومانشستر سيتي اللذين يعتمدان بشكل واضح على البث التلفزي.

لكن ما سيجعل مانشستر يونايتد أكثر الأندية المتأثرة من إلغاء الموسم هو الخسائر من الإيرادات التجارية وعوائد يوم المباراة، ويقدر إجمالي خسارة مانشستر يونايتد من الإيرادات التجارية وعائدات يوم المباراة 68.4 مليون جنيه إسترليني.

أما ليفربول الذي ينافس على لقب البريميرليج منذ الموسم الماضي فسوف تصل خسائره من عوائد يوم المباراة والإيرادات التجارية 47.4 مليون جنيه إسترليني.

والتالي حجم خسائر أندية الدوري الانجليزي إذا تم إلغاء الموسم:

1- مانشستر يونايتد

ـ الخسائر من عوائد نقل المباريات – 48 مليون جنيه استرليني .

ـ الخسائر من عائدات يوم المباراة – 17.6 مليون جنيه استرليني .

ـ الخسائر من الإيرادات التجارية – 50.8 مليون جنيه استرليني

ـ مجموع الخسائر = 116.4 مليون جنيه استرليني.

2- مانشستر سيتي

ـ الخسائر من عوائد نقل المباريات – 53.6 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من عائدات يوم المباراة – 13.9 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من الإيرادات التجارية – 41.7 مليون جنيه استرليني.

ـ مجموع الخسائر = 109.3 مليون جنيه استرلينى.

3- ليفربول

ـ الخسائر من عوائد نقل المباريات – 55.2 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من عائدات يوم المباراة – 13.6 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من الإيرادات التجارية – 33.8 مليون جنيه استرليني.

ـ مجموع الخسائر = 102.6 مليون جنيه استرليني.

4- تشيلسي

ـ الخسائر من عوائد نقل المباريات – 49.3 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من عائدات يوم المباراة – 10.9 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من الإيرادات التجارية – 30.8 مليون جنيه استرليني.

ـ مجموع الخسائر = 91 مليون جنيه استرليني.

5- توتنهام هوتسبير

ـ الخسائر من عوائد نقل المباريات – 41.9 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من عائدات يوم المباراة – 16.8 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من الإيرادات التجارية – 24.3 مليون جنيه استرليني.

ـ مجموع الخسائر = 83 مليون جنيه استرليني.

6- آرسنال

ـ الخسائر من عوائد نقل المباريات – 40 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من عائدات يوم المباراة – 15.4 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من الإيرادات التجارية – 19.4 مليون جنيه استرليني.

ـ مجموع الخسائر = 74.8 مليون جنيه استرليني.

7- ليستر سيتي

ـ الخسائر من عوائد نقل المباريات – 48.5 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من عائدات يوم المباراة – 2.2 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من الإيرادات التجارية – 4.9 مليون جنيه استرليني.

ـ مجموع الخسائر = 55.6 مليون جنيه استرليني.

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8- بيرنلي

ـ الخسائر من عوائد نقل المباريات – 35 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من عائدات يوم المباراة – 2.5 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من الإيرادات التجارية 12.5 مليون جنيه استرليني.

ـ مجموع الخسائر = 50 مليون جنيه استرليني.

9- ولفرهامبتون

ـ الخسائر من عوائد نقل المباريات – 42.1 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من عائدات يوم المباراة – 2.2 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من الإيرادات التجارية 4.7 مليون جنيه استرليني.

ـ مجموع الخسائر = 49.1 مليون جنيه استرليني.

10- ايفرتون

ـ الخسائر من عوائد نقل المباريات – 32.2 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من عائدات يوم المباراة – 3.2 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من الإيرادات التجارية 7.2 مليون جنيه استرليني.

ـ مجموع الخسائر = 42.6 مليون جنيه استرليني.

11- شيفيلد يونايتد

ـ الخسائر من عوائد نقل المباريات – 38.6 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من عائدات يوم المباراة – 1.6 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من الإيرادات التجارية 1.5 مليون جنيه استرليني.

ـ مجموع الخسائر = 41.9 مليون جنيه استرليني.

12- نيوكاسل يونايتد

ـ الخسائر من عوائد نقل المباريات – 30.4 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من عائدات يوم المباراة – 4.8 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من الإيرادات التجارية 5.1 مليون جنيه استرليني.

ـ مجموع الخسائر = 41.3 مليون جنيه استرليني.

13- وست هام يونايتد

ـ الخسائر من عوائد نقل المباريات – 24.8 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من عائدات يوم المباراة – 6 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من الإيرادات التجارية 6.6 مليون جنيه استرليني.

ـ مجموع الخسائر = 37.4 مليون جنيه استرليني.

14- كريستال بالاس

ـ الخسائر من عوائد نقل المباريات – 31.9 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من عائدات يوم المباراة – 1.9 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من الإيرادات التجارية 3.3 مليون جنيه استرليني.

ـ مجموع الخسائر = 37.1 مليون جنيه استرليني.

15- ساوثهامبتون

ـ الخسائر من عوائد نقل المباريات – 25.8 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من عائدات يوم المباراة – 3.2 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من الإيرادات التجارية 3.1 مليون جنيه استرليني.

ـ مجموع الخسائر = 32.1 مليون جنيه استرليني.

16- برايتون هوف البيون

ـ الخسائر من عوائد نقل المباريات – 23.9 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من عائدات يوم المباراة – 3.8 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من الإيرادات التجارية – 2 مليون جنيه استرليني.

ـ مجموع الخسائر = 29.7 مليون جنيه استرليني.

17- واتفورد

ـ الخسائر من عوائد نقل المباريات – 20.2 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من عائدات يوم المباراة – 1.8 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من الإيرادات التجارية – 2.2 مليون جنيه استرليني.

ـ مجموع الخسائر = 24.2 مليون جنيه استرليني.

18- أستون فيلا

ـ الخسائر من عوائد نقل المباريات – 17 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من عائدات يوم المباراة – 2.8 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من الإيرادات التجارية – 4.4 مليون جنيه استرليني.

ـ مجموع الخسائر = 24.2 مليون جنيه استرليني.

19- بورنموث

ـ الخسائر من عوائد نقل المباريات – 18.3 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من عائدات يوم المباراة – 2 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من الإيرادات التجارية – 1.8 مليون جنيه استرليني.

ـ مجموع الخسائر = 22.1 مليون جنيه استرليني.

20- نوريتش سيتي

ـ الخسائر من عوائد نقل المباريات – 14.6 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من عائدات يوم المباراة – 2.4 مليون جنيه استرليني.

ـ الخسائر من الإيرادات التجارية – 2.5 مليون جنيه استرليني.

ـ مجموع الخسائر = 19.5 مليون جنيه استرليني.