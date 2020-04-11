روما يسعي لخطف مويس من إيفرتون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

ذكرت تقارير صحفية أن نادى روما الإيطالى يستهدف التعاقد مع مويس كين، مهاجم ايفرتون، فى الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأشار موقع “فوتبول إيطاليا” أن روما يرغب في إنقاذ كين من جحيم إيفرتون، حيث لم يشارك اللاعب بصفة دائمة، وسجل هدف وحيد وصنع اثنين خلال 26 مباراة خاضها مع التوفيز، شارك فى أغلبها لدقائق قليلة.

وأوضح الموقع أن نادى العاصمة الإيطالية يأمل في تكوين ثنائى شاب بين كين ذو الـ 20 عاما واللاعب نيكولو زانيولو.