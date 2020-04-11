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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إنتر ميلان ينافس أرسنال ومانشستر يونايتد على نجم أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020
أفادت تقارير صحفية بريطانية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي، دخل سباق المنافسة على التعاقد مع الدولي الغاني توماس بارتي، لاعب خط وسط فريق أتلتيكو مدريد.
النجم الغاني جذب أنظار عدة أندية في أوروبا، بعدما ظهر بمستوى مميز مع أتلتيكو مدريد في الموسم الحالي، حيث يعتبر الخيار الأول للأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني للروخيبلانكوس في وسط الملعب.
ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن إنتر ميلان وروما ينافسان أرسنال ومانشستر يونايتد، على ضم بارتي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأضافت الصحيفة الإسبانية أن نادي العاصمة مدريد يأمل في تمديد تعاقد اللاعب الغاني، على الرغم أن المفاوضات مازالت جارية دون التوصل إلى أي اتفاق بين الطرفين.
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