الكشف عن الشرط الوحيد لعودة سواريز الى الاوروغواي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

تحدث المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ​بوسطن ريفر​ في أوروغواي، سيباستيان أبرو عن الشرط الوحيد الذي يعيد فيه مهاجم ​برشلونة​ لويس ​سواريز​ الى بلاده.

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وفي حديث صحفي قال سيباستيان: "تحدثت مع سواريز وقال لي إذا كنت مدربا في ناسيونال فيمكنه العودة".

سواريز غادر أوروغواي في عام 2006 بعد موسم وحيد قضاه مع فريق ناسيونال وانتقل إلى قارة أوروبا وتحديدا نادي غرونينغن في هولندا.

يذكر ان الاوروغواياني سواريز أكد في حوار سابق له انه حاليا لا يفكر سوى في الاستمرار مع برشلونة حتى نهاية عام 2021.