شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سون يحث متابعيه على اتباع الإجراءات الوقائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020 حث لاعب ​توتنهام​ هيونغ مين سون المعجبين على عدم خرق الإجراءات المتبعة لمكافحة فيروس ​كورونا​، بينما يستعد لبدء الخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية.

Advertisements وجاء في بيان على صفحة سون على فايسبوك: "نظرًا لأن التجمعات الكبيرة تساهم في نشر فيروس كورونا، وبينما نعمل على الامتثال لسياسة الحكومة، فلن تكون هناك احتفال للتهنئة. يتم اتخاذ هذا القرار لضمان سلامة المشجعين والصحفيين ومنع ظهور أي مواقف خطيرة". وأضاف: "شكرا لتفهمكم. يتطلع هيونغ مين سون إلى إكمال واجبه العسكري وبذل قصارى جهده في منشأة التدريب".

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