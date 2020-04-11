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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موهبة استون فيلا تحت مجهر ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020
تحدثت تقارير صحفية إنكليزية، عن إهتمام نادي ليفربول بلاعب أستون فيلا الشاب، كارني تشوكويميكا لضمه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.
وذكرت صحيفة "برمنغهام ميل" الإنكليزية، أن مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يرغبان في الحصول على خدمات اللاعب الشاب أيضاً.
وابلغ كريستيان بيرسلو، المدير الرياضي السابق لليفربول، والذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي في أستون فيلا، إدارة الريدز بأن تشوكويميكا من المواهب الصاعدة في إنكلترا ولديه مستقبل واعد.
ولم يلعب الإنكليزي الشاب (16 عاماً) في الفريق الأول حتى الآن، ولكن بيرسلو يرى بأنه سيكون له دورًا مؤثرًا مع منتخب إنكلترا الأولمبي في الفترة المقبلة.
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