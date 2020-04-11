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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دوبرافكا: هكذا أمضي وقتي مع شريكتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020
تحدث حارس نيوكاسل مارتن دوبرافكا عن الأمور التي يقوم بها برفقة شريكته لوسيا، من أجل إمضاء الوقت خلال فترة الحجر الصحي.
وقال دوبرافكا: "أنا ولوسيا نحاول القيام بشيء مختلف لجعل الأمور ممتعة بالنسبة لنا. نحن نتدرب معًا كل يوم وأعتقد أننا تحولنا إلى مدربين شخصيين لبعضنا البعض".
وأضاف: "إنها في الغالب أشياء للياقة البدنية، ولكن قبل بضعة أيام حاولنا القيام ببعض الأعمال الكروية للحصول على بعض المتعة. كان الأمر مختلفًا تمامًا عن التدريب العادي مع زملائي في الفريق، لكني سعيد لأن لدينا حديقة لمحاولة القيام بأشياء من هذا القبيل".
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