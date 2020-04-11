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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألفيس: مسؤولو يوفنتوس لم يفوا بوعدهم وأنا أحترم شاربي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020
أشار لاعب ساو باولو، داني ألفيس، أن مسؤولي نادي يوفنتوس لم يفوا بوعودهم له.
وصرح ألفيس لشبكة "إسبورتي إنتراتيفو" البرازيلية: "كل ناد لعبت بصفوفه ورحلت عنه يفتقدني كثيرا، بل ويشعرون بالاستياء من قراري بالمغادرة".
وأضاف البرازيلي: "تلقيت عروضا من أندية كبيرة ومتوسطة، لكني فضلت الاستقرار.. فما حدث لي في يوفنتوس لم يعجبني، فهو ناد يمكنه سنويا تحقيق إنجازات أكبر ما يحققها، بشرط أن يلتزم مسؤولوه بوعودهم".
وتابع: "عندما لمست عدم التزامهم بالوعود، أدركت أنني لن أبقى هناك طويلا، فأنا رجل أحترم شاربي، وأحب عندما يلتزم معي الطرف الثاني بأي كلمة، المسؤولون في يوفنتوس، الذين غادروا بعد رحيلي عن الفريق سواء المدير الفني أو مدير النادي، وعدوني ببعض ببعض الأمور، لكنها لم تنفذ".
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