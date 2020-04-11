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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رونالدو يتلقى تحذيرا من السلطات البرتغالية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020
تلقى نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو تحذيرا من أنه "ليس لديه أي امتياز" عندما يتعلق الأمر بقواعد الوقاية من فيروس كورونا، حيث تم رصد البرتغالي يتدرب في ملعب ماديرا.
من جهته قال وزير الصحة الإقليمي في ماديرا، بيدرو راموس: "ليس لدى رونالدو إذن خاص للتدريب. كريستيانو رونالدو لديه الحق في التدريب طالما أنه يحترم القواعد مثل جميع المواطنين، لا يوجد امتياز".
وأضاف: "يمكن لجميع المواطنين مغادرة المنزل والقيام بذلك، طالما أنهم لا يسببون التجمعات ويحافظون على مسافة آمنة أثناء التمرين. لذلك، فعل رونالدو ما رأيناه. لم يكن هناك تصريح خاص، جميعنا نواجه نفس الوباء".
وتابع: "يجب أن يستخدم أفضل لاعب في العالم صورته ليكون مثالاً، ولكن يبدو أن كريستيانو قد قام بالتدريب لبضع دقائق قليلة، وبالتالي، لا يوجد ضرر في العالم".
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