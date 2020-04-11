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رونالدو يتلقى تحذيرا من السلطات البرتغالية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

تلقى نجم ​يوفنتوس​ كريستيانو ​رونالدو​ تحذيرا من أنه "ليس لديه أي امتياز" عندما يتعلق الأمر بقواعد الوقاية من فيروس ​​، حيث تم رصد البرتغالي يتدرب في ملعب ماديرا.

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من جهته قال وزير الصحة الإقليمي في ماديرا، بيدرو راموس: "ليس لدى رونالدو إذن خاص للتدريب. لديه الحق في التدريب طالما أنه يحترم القواعد مثل جميع المواطنين، لا يوجد امتياز".

وأضاف: "يمكن لجميع المواطنين مغادرة المنزل والقيام بذلك، طالما أنهم لا يسببون التجمعات ويحافظون على مسافة آمنة أثناء التمرين. لذلك، فعل رونالدو ما رأيناه. لم يكن هناك تصريح خاص، جميعنا نواجه نفس الوباء".

وتابع: "يجب أن يستخدم أفضل لاعب في العالم صورته ليكون مثالاً، ولكن يبدو أن كريستيانو قد قام بالتدريب لبضع دقائق قليلة، وبالتالي، لا يوجد ضرر في العالم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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