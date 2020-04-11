شكرا لقرائتكم فايلر يرفض ضم مهاجم أجنبى للأهلى فى انتقالات الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني التسرّع في ضم مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث يرى أنه من الأفضل التمهّل في حسم هذا الأمر لحين الإنتهاء من عدة ملفات خاصة بفريق الكرة ومنها موقف المُعارين بجانب تقييم مستوى جميع لاعبي الفريق حالياً.

ورغم أن الفترة الماضية شهدت تأكيدات من البعض بأن الأهلي بدأ رحلة البحث عن مهاجم أجنبي تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إلا أن المدرب السويسري رفض التسرّع في حسم هذا الملف بل أن المدرب السويسري يرى أنه قد لا يتعاقد مع مهاجم أجنبي إذا رأي أن الفريق بحاجة لضم لاعبين في مراكز أخرى لاسيما وأن الأهلي قام بتدعيم هجومه بالسنغالي آليو بادجي قادماً من رابيد فينا النمساوي.

ويمتلك الأهلي حالياً الثنائي الهجومي مروان محسن وآليو بادجي بجانب الثلاثي المُعار لأندية أخرى وهو ، وليد آزارو (الإتفاق السعوي) وصلاح محسن (سموحة) وأحمد ياسر ريان(الجونة).

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على صعيد متصل، يحسم التقرير الذى سيتسلّمه السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، حول اللاعبين المُعارين من الاهلى لأندية أخرى مصير الصفقات التى ينوى النادى إبراما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث رفض المدير الفنى التسرّع فى ملف الصفقات الجديدة خاصة أن هناك أكثر من لاعب مُميز مُعار من الأهلى لأندية محلية ويرغب المدرب السويسرى فى الوقوف على مستوى وأداء هؤلاء المُعارين من أجل تحديد المراكز التى تحتاج دعماً بشكل عملي.

وطلب فايلر تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الاهلى المُعارين، وفى مقدمتهم صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

ويرى فايلر أنه من الممكن أن يستفيد الفريق من بعض هؤلاء المُعارين فى عدة مراكز بدلاً من ضم صفقات جديدة، لذا يأمل المدرب السويسرى أن يجد ضالته فى هؤلاء اللاعبين لتدعيم أكثر من مركز بالأهلى ومن أهم المراكز التى تحتاج دعماً، الجبهة اليُمنى بعد رحيل أحمد فتحى الذى رفض تجديد عقده مع النادي.