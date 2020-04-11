شكرا لقرائتكم الجبلاية تخاطب أحمد الشيخ لتمثيل مصر فى بطولة "فيفا 2020" للبلاى ستيشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم مخاطبة أحمد الشيخ لاعب الأهلي للمشاركة فى البطولة الدولية للألعاب الأليكتروينة التى ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للعبة ستيشن فيفا 2020 ON LINE..

أكد مسئولو اتحاد الكرة ان البطولة تشهد مشاركة 4 لاعبين من مصر من بينهم إثنين لاعبين كرة قدم سواء فى الدوري المصري أو محترفين إلى جانب لاعبين ممن يمارسون لعبة فيفا 2020 ، وتم الاستقرار على لاعبين أحدهما يحتل المركز 25 عالميا فى تصنيف لعبة فيفا 2020 للبلاي ستيشن.

أضاف مسئولو اتحاد الكرة أن سبب إختيار أحمد الشيخ بعد معرفة مسئولو الجبلاية أن الشيخ أحد المميزين فى لعبة البلاي ستيشن بعد سؤال عدد من اللاعبين.

حدد مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 20 إبريل الجارى موعدًا لانطلاق بطولة فيفا 2020 للألعاب الإلكترونية للعبة البلاى ستيشن ON LINE.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن هناك تصنيفا خاصا بلعبة فيفا للاعبين، ويتواجد لاعب مصرى فى المركز الـ25 سيتم اختياره من ضمن 4 لاعبين للمشاركة فى البطولة.

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من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، التى كان مقررا لها فى الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، يزيد من فرص استئناف مسابقة الدورى العام هذا الموسم.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن التأجيل يوفر لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات 10 أيام لإقامة مباريات الدورى، بدلا من التوقف الدولى لخوض المباراة وهو ما يمنح فرصة لاستئناف الدورى حتى لو عاد أول يونيو المقبل وليس منتصف مايو.

وتلقى اتحاد الكرة تأكيدات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تفيد بتأجيل مباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى أمام كينيا في الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، والمقرر لها في الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، في إطار الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد قرر فى وقت سابق تأجيل مباريات تصفيات كأس أفريقيا المؤهلة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى كان محدد لها الفترة من 25 حتى 31 مارس الماضى فى الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، خوفًا من نقل عدوى فيروس كورونا من القادمين من أوروبا.

ونشر "كاف" عبر موقع تويتر بيانًا رسميًا موقع من السكرتير العام الجديد عبد المنعم باه يوضح فيه تأجيل المباريات حفاظا على سلامة اللاعبين فى الدول الأفريقي.