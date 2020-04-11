شكرا لقرائتكم طارق حامد يواصل مران الجرى 8 كيلومترات يوميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، مشاركة عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب الوطنى الأول والأهلي والزمالك السابق، وصديقهم ميدو كاتس، تدريبات الجرى، وبعض التمارين البدنية الشاقة من أجل الحفاظ على معدل لياقتهم البدنية فىظل توقف جميع الأنشطة الرياضية فى مصر العالم أجمع بسبب تفشى فيروس كورونا.

ويسعى طارق حامد للاستمرار فى أداء تدريبات بالجرى 8 كيلومتر، لصفة مستمرة وذلك من أجل المحافظة على لياقته البدنية، فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، لذا يحرص طارق حامد على خوض برنامج بدنى قوى للمحافظة على معدلات اللياقة البدنية الخاصة به، ويتنوع البرنامج البدنى لطارق حامد بين خوض بعض التدريبات فى المنزل من خلال بعض الأجهزة الرياضية الخاصة إلى جانب تدريبات الجرى لمواصلة حفاظه على لياقته البدنية، ويعد اللاعب أحد الركائز الأساسية فى الفريق الأبيض والمنتخب الوطنى.

ويشارك طارق حامد التدريبات مع صديقه عصام الحضرى وميدو كاتس، من أجل تحفيزه والشد من أزره خلال خوض التدريبات، خاصة وأن السد العالى يمتاز بعشقة للتدريبات ومارستها بشكل دائم رغم ابتعاده عن الملاعب فى الفترة الأخيرة، وشهدت التدريبات فقرة من تسديد ركلات الجزاء والتى تألق فيها الحضرى.

وكان عصام الحضرى اعتذارا لجماهير نادى الزمالك، على خلفية الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين جماهير القلعة البيضاء.

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ونشر الحضرى مقطع فيديو يظهر فيه مع اللاعب طارق حامد لاعب الزمالك، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليقدم اعتذارا لنادى الزمالك، على خلفية التصريحات التى أدلى بها مؤخراً والتى أغضبت جماهير القلعة البيضاء.

وقال الحضرى فى مقطع الفيديو: "يمكن فى ناس حورت كلام بينى وبين جماهير نادى الزمالك، وطارق حامد هو الذى بادر بعمل مبادرة صلح بينى وبين جماهير النادى الأبيض".

وأضاف الحضرى "أى شخص قام بتحوير حديثى التليفزيونى بالفترة الأخيرة هو مجرد تحوير خاطئ لحديثى ولا أساس له من الصحة، وجماهير الزمالك على راسى من فوق"، متابعا "هى مبادرة ممتاز للغاية، وهدفها إيصال رسالة للجماهير مفادها أن العلاقة بين جميع اللاعبين والمدربين، وإدرات الأندية هى علاقة قوية ومميزة، بل وستظل باقية مدى الحياة".