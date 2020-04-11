شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يتفقد أعمال الصيانة فى استاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على القيام بزيارة ميدانية لهيئة إستاد القاهرة الدولي تفقد خلالها إستاد الدراجات وملعب كرة القدم الرئيسي .

وأكد وزير الرياضة بأن الهدف من هذه الزيارة هو التأكيد على أعمال الصيانة الدورية، والحفاظ على تلك المنشآت أثناء فترة توقف الانشطة الرياضية في الوقت الراهن، ضمن إجراءات الحكومة التي إتخذتها بغلق كل المنشآت الشبابية والرياضية وتعليق كافة الانشطة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأوضح صبحي بأن جولته اليوم تأتي في إطار المتابعات المستمرة لكافة الاعمال الجارية التي تتضمن تطوير المنشآت ورفع كفاءة البنية التحتية لها، وكذلك أعمال الصيانة .

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كما تفقد الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة، عدداً من مراكز الشباب بمحافظة القاهرة، شملت كلا من مركز شباب "أهالينا، الهايكستب"، ومراكز التنمية الشبابية والرياضية بالأسمرات لمتابعة الأعمال الإنشائية الجارية.

وخلال جولته طالب وزير الرياضة بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتطويرية الجارية وفقًا للتوقيتات المحددة، مشيدا بجهود الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بتطبيق المواصفات والمعايير المتبعة فى هذا الشأن.

وأثنى الدكتور أشرف صبحى على كافة أعمال التطوير بمركز شباب أهالينا، والذى يعتبر واحداً من المشروعات الهامة التى تخدم المواطنين بمنطقة السلام، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية فى تحقيق استراتيجيتها وفقًا لرؤية الدولة فى تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية، تساهم فى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.