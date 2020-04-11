شكرا لقرائتكم نائب رئيس الجبلاية عن تقليص عدد الأجانب: محل دراسة ولو طبق لن يكون بأثر رجعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة على حقيقة صدور قرار من الجبلاية بتقليص عدد الأجانب في الموسم الجديد إلى 3 لاعبين أجانب مع اعتبار لاعبي شمال إفريقيا كأجانب ، لاسيما أن اللائحة الحالية تسمح بقيد واحد من لاعبي شمال إفريقيا كلاعب محلي.

قال نائب ريس الجبلاية أن الشغل الشاغل لاتحاد الكرة حاليا هو استئناف نشاط الكرة من أجل استكمال الموسم الحالي، مشيرا إلى أنه لم يصدر قرار بشأن تقليص الأجانب بالدوري المصري من اتحاد الكرة حتى الآن أو يتم مناقشة الموضوع.

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تابع: لم يتحدد موقف اللائحة الخاصة بالموسم الجديد سواء بإقرارها من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد حال إجراء الانتخابات أو من المجلس الحالي حال استمرارنا في مناصبنا، منوها إلى أن الموضوع محل دراسة ليس أكثر وحال تم إقرار تقليص عدد الأجانب لن يتم بأثر رجعي، بحيث أنه لن يحرم الأجانب الموجودين في صفوفه ، وإنما سيستمرون حتى نهاية عقودهم، على أن يتم العمل بالقرار على ما يحدث من تاريخ إقراره فقط.

أردف: أن لائحة مسابقات الموسم الجديد تخص المجلس الجديد، وما نقوم به مجرد اقتراحات قد يعملون بها وقد لا يعملون بها، على أن يعتمد المجلس الجديد اللائحة، موضحا أنه لم يصدر قرار فيما يخص معاملة لاعبي شمال إفريقيا كلاعبين محليين حتى الآن، ولكن ما نقوم به مجرد رصد للأخطاء الموجودة في الموسم الحالي لتفاديها في الموسم الجديد.