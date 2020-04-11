وزير الرياضة يتفقد إستاد الدراجات والملعب الرئيسي بإستاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زار ظهر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ميدانيًا هيئة ستاد القاهرة الدولي، وتفقد ستاد الدراجات وملعب كرة القدم الرئيسي.

وأكد وزير الرياضة بأن الهدف من هذه الزيارة هو التأكيد على أعمال الصيانة الدورية، والحفاظ على تلك المنشآت أثناء فترة توقف الأنشطة الرياضية في الوقت الراهن، ضمن إجراءات الحكومة التي اتخذتها بغلق كل المنشآت الشبابية والرياضية وتعليق كافة الأنشطة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

وأوضح صبحي بأن جولته اليوم تأتي في إطار المتابعات المستمرة لكافة الأعمال الجارية التي تتضمن تطوير المنشآت ورفع كفاءة البنية التحتية لها، وكذلك أعمال الصيانة.