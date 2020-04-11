كورونا تحكم أفريقيا.. 4 آلاف مصاب يفرضون واقعاً جديداً في الكرة بالقارة السمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -أيمن جيلبريتو:

حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل نهائي مصير أخر ما تبقى من مسابقاته هذا الموسم، بعدما اتخذ قراراً جديدا بسبب مخاوف تزايد وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ما يزيد عن 4 ألاف حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد التي تشارك أنديتها في دوري الأبطال والكونفيدرالية فضلاً عن أعداد الوفاة وسط مخاوف زيادة الأعداد، فرض "كرونا" واقعاً جديداً على الكرة الأفريقية، وانهى كل الأفكار التي كانت تدور حول كيفية استئناف تلك المباريات.

وأعلن "كاف" عن قرار لجنة الطوارئ بتأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية الأفريقية، لأجل غير مسمى، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

مباريات الدور قبل النهائي بدوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية جولتي الذهاب والإياب اللتين كانتا مقررتين بين الأول والثالث من مايو وبين الثامن والعاشر مايو 2020.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي مع الوداد، والزمالك مع الرجاء بنصف نهائي دوري الأبطال، بينما يلعب بيراميدز مع حوريا كونيكري في الكونفيدرالية وكذلك نهضة بركان ومواطنه حسنية أغادير.

وأشار "كاف" أنه سيجرى الإعلان عن المواعيد الجديدة لاحقا، مؤكدا أنه سيتابع الوضع عن كثب وسيعمل مع السلطات المعنية ومنها منظمة الصحة العالمية، بشأن تأثير الوباء في القارة.

كورونا وأفريقيا

وضرب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) 52 بلد أفريقي، ووفقا للتقارير الرسمية، فأن ليسوتو وجزر القمر فقط لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بكورونا بهما حتى كتابة هذا التقرير.

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وأصيب ما يقرب من 13 ألف شخص في أفريقيا بكورونا، وتم تسجيل 695 حالة وفاة وشفاء 2147 حالة حتى الآن.

موقف بلاد الأندية المشاركة بالأبطال والكونفيدرالية

تشهد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، تواجد ٨ أندية من 3 بلاد مختلفة.

فضلا عن اختيار الكاميرون لاستضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال بعد قرار إقامة النهائي من مباراة واحدة بملعب محايد، والمغرب لنهائي الكونفيدرالية.

وتتواجد 4 أندية من المغرب (الوداد - الرجاء - نهضة بركان - حسنية أغادير)، و3 أندية من مصر (الأهلي - الزمالك - بيراميدز)، وبجانب نادي وحيد من غينيا (حوريا كونيكري).

وسجلت مصر 1794 إصابة بفيروس كورونا، ووفاة 135 شخص، في حين سجلت المغرب 1527 حالة إصابة، ووفاة 110 شخص.

وشهدت غينيا تسجيل 212 حالة إصابة بكورونا، دون وجود أي حالات وفاة حتى الآن.

وفي الكاميرون، أصيب 820 شخص بكورونا، ووفاة 12 شخص.

638 هو إجمالي عدد حالات الشفاء في البلاد الـ4، بواقع 384 في مصر، 141 في المغرب، 98 في الكاميرون، وأخير 15 حالات في غينيا.