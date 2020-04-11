خاص.. أول رد من كارتيرون على تأجيل نصف نهائي أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:



يرى المدير الفني لنادي الزمالك، باتريس كارتيرون، أن قرار تأجيل مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا منطقيًا.

وأضاف كارتيرون في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت:"قرار التأجيل منطقي في ظل الظروف الجارية من تفشي فيروس كورونا المُستجد".

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ونفى المدير الفني للزمالك وجود نية له للعودة إلى بلاده حال توافر رحلات، معللًا ذلك بقوله:"لا أفكر في السفر لبلدي حال عودة رحلات الطيران لأن السفر سيكون مخاطرة".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن في وقت سابق تأجيل مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية بسبب فيروس كورونا.

يُذكر أن الزمالك كان من المقرر ان يلتقي نظيره الرجاء المغربي في دور نصف النهائي.