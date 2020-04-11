تقرير.. كيف أنقذت كورونا البدري وأجلت أحلام الأهلي والزمالك الأفريقية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل رسمي، تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية بسبب فيروس كورونا.

وتعاني كرة القدم على مستوى العالم من توقف للنشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويأتي ذلك القرار بعد أن كان الكاف قرر في وقت سابق تعليق كافة الأنشطة والبطولات الخاصة به فى الوقت الحالى، وقرر تأجيل منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية 2021 بجانب تأجيل بطولة الأمم الإفريقية للمحليين.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي ونظيره الوداد المغربي في الثاني من مايو المقبل في المغرب على أن تُقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 9 من الشهر ذاته، بينما كان سيحل الزمالك ضيفاً على الرجاء المغربي في الأول من مايو على أن تُقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 8 من الشهر ذاته.

ولم يحدد كاف موعداً لتلك المباريات، إلا أنه يتابع الوضع عن قرب ويتواصل مع السلطات المختصة مثل منظمة الصحة العالمية بشأن تأثير كورونا على القارة الأفريقية.

وأدى تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب فيروس كورونا، في تأجيل أحلام الأهلي والزمالك الأفريقية بالتأهل إلى نهائي البطولة الأفريقية، ولكن يمكن أن يكون هذا التأجيل في مصلحة الفريقين من أجل استعادة جميع لاعبيهم المصابين وأيضاً استعادة لياقتهم البدنية بعد بقاءهم في العزل المنزلي وغيابهم عن التدريبات خلال الفترة الماضية.

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وكان الأهلي يُعاني من غياب رمضان صبحي وحمدي فتحي خلال الفترة الأخيرة قبل توقف مباريات الدوري بسبب وباء كورونا، بينما يعاني الزمالك من غياب محمود عبد العزيز لاعب الفريق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر الماضي.

ومن جهة أخرى استفادت الكرة المصرية من تأجيل التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية 2021، حيث كان يُعاني حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري من العديد من الانتقادات بعد الفشل في تحقيق الفوز في أول جولتين من التصفيات الأفريقية.

ويشارك المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري فى تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون، فى مجموعة تضم كينيا، جزر القمر وتوجو، ويمتلك المنتخب المصرى نقطتين من تعادلين أمام كينيا وجزر القمر في الجولتين الأولى والثانية.

المنتخب المصري كان سيلعب مباراة الجولة الثالثة أمام المنتخب التوجولي في الـ23 من شهر مارس الماضي، ويحل ضيفاً على المنافس ذاته في الـ31 من شهر مارس الماضي.

وكان البدري سيواجه مشكلة آخرى في حالة إقامة مباريات التصفيات في موعدها، حيث سيخوض المباريات بدون اللاعبين المحترفين، بسبب فرض أنديتهم للحجر الصحي عليهم بسبب تفشي الفيروس بصورة كبيرة في أوروبا، وغياب بعض اللاعبين لإصابتهم.

ويُعطي هذا التأجيل الناجم عن فيروس كورونا، فرصة للمدير الفني لمنتخب الفراعنة، في تقييم الوضع وتصحيح الأمور واستعادة جميع اللاعبين المصابين والمحترفين عند عودة النشاط الرياضي للكرة الأفريقية مرة أخرى.