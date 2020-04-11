رسميا.. كاف يعلن تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل رسمي، تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد- ١٩).

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي ونظيره الوداد المغربي، والزمالك والرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يلعب بيراميدز وحوريا كونيكري الغيني بالكونفيدرالية.

وأصدر الكاف بياناً رسميا عبر موقعه الإليكتروني، كشف من خلاله عن تأجيل عدد من المباريات في ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة بشأن انتشار فيروس كورونا، وحالة الإغلاق في معظم البلاد.

وقررت لجنة الطوارئ في "كاف" تأجيل المباريات التالية حتى إشعار آخر:

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- مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، التي كان مقرر لها أيام ١-٣ مايو، و٨-١٠ مايو.

- مباريات تصفيات كأس العالم للسيدات تحت ١٧ عام.

وجاء في بيان "كاف" أنه سيتم تحديد موعد لتلك المباريات في الوقت المناسب، وأنه يتم متابعة الوضع عن قرب والتواصل مع السلطات المختصة مثل منظمة الصحة العالمية بشأن تأثير كورونا على القارة الأفريقية.

وتعاني كرة القدم على مستوى العالم من توقف للنشاط بسبب تفشي فيروس كورونا، وكاف "كاف" في وقت سابق بتأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ٢٠٢١، بجانب تأجيل أمم أفريقيا للمحليين.