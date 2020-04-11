لاعب الزمالك السابق: لا أمانع اللعب للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

أكد حسني فتحي لاعب نادي مصر المقاصة الحالي والزمالك السابق، أنه لا يمانع اللعب للنادي الأهلي حال توفر عرض له في المستقبل.

ولعب حسني فتحي لنادي الزمالك موسم ٢٠١٦-٢٠١٧ قبل أن يعود بعد ذلك لناديه مصر المقاصة الذي يلعب له حالياً.

وقال حسني فتحي في تصريحات لبرنامج "BE ONTIME" "أنا زملكاوي وكذلك عائلتي، لكن كل الأمور واردة في كرة القدم".

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وتابع "لا مانع لدي من اللعب للأهلي لو هناك عرض في المستقبل".

وشدد "لكن في حال جاء لي عرض من الزمالك واخر من الأهلي، سأختار الزمالك بكل تأكيد".

وأضاف "الزمالك أكبر من حمدي النقاز، هو لاعب مميز، لكن طريقة رحيله عن الزمالك لم تكن جيدة".

وأختتم "قبل الزمالك لم يكن أحد يعرفني"