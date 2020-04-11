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رونالدو يثير الجدل لخرقه الحجر الصحي في البرتغال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معنز عمرو:

أثار ، لاعب يوفنتوس، الجدل بعد أن خالف تعليمات السلطات البرتغالية بسبب خرقه الحجر الصحي المنزلي.

وانتشرت لقطات لرونالدو وهو يتدرب في ملعب نادي ديبورتيفو ناسيونال في ماديرا، ليكسر تعليمات السلطات البرتغالية بشأن الحجر الصحي وضرورة البقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس .

وعلق بيدرو راموس المستشار الصحي في مدينة ماديرا، على واقعة خرق الحجر لرونالدو، وقال أن كريستيانو لا يملك إذنا خاصا بالتدريب في الملعب.

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وأضاف:" إنه له الحق في التدريب طالما أنه يحترم القواعد مثل جميع المواطنين، فلا يوجد امتياز له".

وتابع: "يجب أن يستخدم أفضل لاعب في العالم صورته ليكون قدوة حسنة للآخرين، لكن يبدو أنه أدى تدريبات لدقائق قليلة، فالأمر ليس كارثيا".

واختتم:" لا أود أن يعتبر الأمر تافها ، فيجب علينا أن نكون مسئولون".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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