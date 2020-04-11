رونالدو يثير الجدل لخرقه الحجر الصحي في البرتغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معنز عمرو:

أثار كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، الجدل بعد أن خالف تعليمات السلطات البرتغالية بسبب خرقه الحجر الصحي المنزلي.

وانتشرت لقطات لرونالدو وهو يتدرب في ملعب نادي ديبورتيفو ناسيونال في ماديرا، ليكسر تعليمات السلطات البرتغالية بشأن الحجر الصحي وضرورة البقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعلق بيدرو راموس المستشار الصحي في مدينة ماديرا، على واقعة خرق الحجر لرونالدو، وقال أن كريستيانو لا يملك إذنا خاصا بالتدريب في الملعب.

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وأضاف:" إنه له الحق في التدريب طالما أنه يحترم القواعد مثل جميع المواطنين، فلا يوجد امتياز له".

وتابع: "يجب أن يستخدم أفضل لاعب في العالم صورته ليكون قدوة حسنة للآخرين، لكن يبدو أنه أدى تدريبات لدقائق قليلة، فالأمر ليس كارثيا".

واختتم:" لا أود أن يعتبر الأمر تافها ، فيجب علينا أن نكون مسئولون".