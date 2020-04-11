علق النجم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي على فكرة تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين حال تعذر استكمال الموسم الحالي . وأقال حمد الله في تصريحاته لموقع كورة أن فكرة تتويج الهلال بالدوري في حال تعذر استكمال الموسم سيكون ظلمًا واضحًا للنصر . فكرة تتويج الهلال بالدوري في حال تعذر استكمال الموسم سيكون ظلمًا واضحًا للنصر . وبرر النجم المغربي وجهة نظره قائلاً: " في السنة الماضية كان الهلال يعتلي صدارة الدوري بفارق 7 أو 8 نقاط قبل جولات من نهاية البطولة لكن في النهاية استطاع النصر الفوز باللقب ". بفارق 7 أو 8 نقاط قبل جولات من نهاية البطولة لكن في النهاية استطاع النصر الفوز باللقب ". ويتربع الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة بينما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن الزعيم ويتبقى على المسابقة 8 جولات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الرزاق حمد الله يعلق على تتويج الهلال بالدوري حال إلغاء الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.