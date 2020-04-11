الغاء البطولة الدولية للأبطال بسبب كورونا

قررت اللجنة المنظمة لبطولة الكأس الدولية الودية للأبطال لكرة القدم إلغاء نسخة هذا العام من البطولة التي تقام ضمن استعدادات الأندية للموسم الجديد، بسبب أزمة وباء فيروس كورونا .

وكانت البطولة، التي تشهد مشاركة أندية بارزة من

مختلف أنحاء العالم، تقام في الولايات المتحدة وغيرها خلال شهري يوليو وأغسطس اعتبارا من عام 2013 .

Advertisements

وجاء الإلغاء في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن موعد رفع قيود

التباعد الاجتماعي والعزل المنزلي، وكذلك الضبابية حول جدول منافسات كرة القدم على المستوى الدولي.

وذكرت اللجنة المنظمة للكأس الدولية للأبطال أنها تأمل في إقامة البطولة من جديد في العام المقبل، في الولايات المتحدة وقارة آسيا، كما تتطلع إلى إقامة نسخة مصغرة من البطولة لفئة السيدات خلال هذا العام.