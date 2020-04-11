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بلاتر ينجو من احدى قضايا الفساد

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يقترب مكتب الادعاء العام في سويسرا من وقف تحقيقاته في تعاملات جوزيف سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع اتحاد منطقة الكاريبي للعبة حول بيع حقوق كأس العالم.

 

واكد مكتب الادعاء الاتحادي إنه أبلغ كافة الأطراف بأنه ينوي إغلاق القضية وإنه بصدد البحث عن سبل لإغلاقها، وأضاف في بيان: نؤكد أن مكتب الادعاء الاتحادي في سويسرا يعتبر التحقيقات الجنائية في الحقائق الجزئية والادعاءات المتعلقة

بالعلاقات التعاقدية مع اتحاد منطقة الكاريبي لكرة القدم مكتملة وجاهزة للإغلاق، وينوي عدم الاستمرار في الإجراءات. دون ذكر أي أسباب لهذا القرار.

 

ويعني هذا أن بلاتر، الموقوف عن ممارسة أية أنشطة متعلقة بكرة القدم لمدة ستة أعوام بسب مخالفة لوائح القيم، لن يلاحق قانونيا فيما يتصل بقضية بيع حقوق كأس العالم بسعر يقل كثيرا عن

السعر المستحق لاتحاد الكاريبي.

 

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واتهم بلاتر (84 عاما) الذي ترأس "فيفا" حتى 2015 ببيع حقوق بث مباريات نسختي كأس العالم لعامي 2010 و2014 لاتحاد الكاريبي مقابل 600 ألف دولار وهو مبلغ يقل كثيرا عن القيمة المستحقة للصفقة في هذا الوقت.

 

وقال متحدث باسم بلاتر إنه لم يسمع شيئا عن القضية بصفة رسمية لكن لا يوجد لديه أي سبب لعدم تصديق التقارير الإعلامية.

 

ويصر بلاتر وبلاتيني على أنهما لم يرتكبا أي مخالفات في خضم أكبر فضيحة فساد تعصف بالاتحاد الدولي لكرة القدم طوال تاريخه والتي أطاحت بالكثير من المسؤولين.

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