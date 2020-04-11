وزير الرياضة يتفقد إستاد الدراجات والملعب الرئيسي بإستاد القاهرة

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ظهر اليوم بزيارة ميدانية لهيئة إستاد القاهرة الدولي تفقد خلالها إستاد الدراجات وملعب كرة القدم الرئيسي. وأكد وزير الرياضة بأن الهدف من هذه الزيارة هو التأكيد على أعمال الصيانة الدورية، والحفاظ على تلك المنشآت أثناء فترة توقف الانشطة الزيارة هو التأكيد على أعمال الصيانة الدورية، والحفاظ على تلك المنشآت أثناء فترة توقف الانشطة الرياضية في الوقت الراهن، ضمن إجراءات الحكومة التي إتخذتها بغلق كل المنشآت الشبابية والرياضية وتعليق كافة الانشطة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وأوضح صبحي بأن جولته اليوم تأتي في إطار المتابعات المستمرة لكافة الاعمال الجارية التي تتضمن تطوير المنشآت ورفع كفاءة البنية التحتية لها، وكذلك أعمال الصيانة.

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