زيدان يسعى لضم مدافع ليبزج الألماني

يسعى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني الكروي لتعزيز صفوف فريقه بضم لاعب قلب دفاع ليبزج الالماني دايوت أوباميكانو. وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن زيدان يرى اللاعب البالغ من العمر 21 عاما بديلا مثاليا لسيرخيو راموس أو رافاييل فاران، وذلك في ظل حالة الضبابية التي تحيط بمستقبل إيدير ميليتاو مدافع الفريق. 21 عاما بديلا مثاليا لسيرخيو راموس أو رافاييل فاران، وذلك في ظل حالة الضبابية التي تحيط بمستقبل إيدير ميليتاو مدافع الفريق. وأشار موقع "فوتبول إسبانيا" إلى أن تألق أوباميكانو مع ليبزيج لفت إليه أنظار عدة أندية كبيرة في أوروبا. أن تألق أوباميكانو مع ليبزيج لفت إليه أنظار عدة أندية كبيرة في أوروبا. وأدى أوباميكانو دورا بارزا في الانطلاقة القوية ليبزج هذا الموسم في الدوري الألماني حتى دخل إطار المنافسة على اللقب، كما وصل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام الإنجليزي.

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