سكولز: لم أفكر في الرحيل عن اليونايتد فقد كنت بالفريق الأفضل في العالم

أكد بول سكولز أسطورة مانشستر يونايتد السابق، إن فريق الشياطين الحمر كان الأكبر في العالم حينما كان لاعبًا بين صفوفه.
وقال سكولز في تصريحات لراديو BBC أنه أثناء مشاركته مع المنتخب الإنجليزي في بطولة يورو 2000، تلقى إتصال من مسئولي انترميلان لمعرفة إمكانية أنضمامه للفريق الإيطالي.
وتابع "لم يتحدث معي أحد مرة أخرى ،ولم أهتم، فلم أكن افكر في ريال مدريد أو برشلونة أو ميلان، فقد كنت في الفريق الأكبر في العالم".
وواصل "كنت مهتم بإكمال مسيرتي مع مانشستر يونايتد، فقد كنا نفوز بالعديد من البطولات، وإذا لم يكن المدير الفني يحتاجني كنت سأرحل بالتأكيد".
يذكر ان سكولز كان من أبرز لاعبي خط وسط مانشستر يونايتد مع السير أليكس فيرجسون، واعتزل كرة القدم بين جدران اليونايتد في 2013، حيث لم يلعب سوى للشياطين الحمر طوال مسيرته
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