حمادة صدقي: أبو الفتوح يستحق الإنضمام لمنتخب مصر

أكد حماده صدقي ، المدير الفني لفريق سموحة ، أن أحمد أبو الفتوح ظهير أيسر فريقه يستحق الانضمام للمنتخب الوطني في المرحلة القادمة. المرحلة القادمة. وقال صدقي في تصريحات تليفزيونية إن أبو الفتوح لاعب مميز وعندما دربه لمس تطوره وتنفيذه التعليمات بصورة طيبة. وتنفيذه التعليمات بصورة طيبة. وأوضح أن ناصر ماهر صانع ألعاب فريقه يقدم مستويات رائعة كما أن صلاح محسن مهاجم الأهلي المعار لسموحة سيستعيد مستواه مع كثرة الحصول على فرصة المشاركة.

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