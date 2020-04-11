الكاف يقرر تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية

قرر الإتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" اليوم السبت، تأجيل مباريات نصف نهائي بطولتي دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية، إلى أجل غير مسمى.

وقال الكاف عبر بيان رسمي إنه تم تأجيل

المباريات، دون تحديد موعد جديد وسيتم الإعلان عن الجدول في وقت لاحق، مشيراً إلى أن سيتواصل مع منظمة الصحة العالملة ومعرفة وضع فيروس كورونا وتأثيره.

يذكر أن قطبي الكرة المصرية كانا متواجدين في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، حيث يواجه الأهلي نظيره الوداد، بينما يلتقي الزمالك مع الرجاء المغربي، بينما بالبطولة الكونفدرالية يلعب بيراميدز أمام حوريا كوناكري الغيني.