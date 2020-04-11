نجم منتخب تونس يساهم في مكافحة كورونا

قام وهبي الخزري نجم منتخب تونس، والمحترف في سانت إتيان الفرنسي، بالتبرع من أجل مواجهة جائحة كورونا. وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن النجم التونسي قدم مبلغ 17 ألف يورو لدعم مستشفى مدينة باستيا، للمساهمة في جهود مكافحة التونسي قدم مبلغ 17 ألف يورو لدعم مستشفى مدينة باستيا، للمساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد يذكر ان الخزري كان تبرع مع زملائه في المنتخب التونسي، لصالح صندوق في تونس مخصص لتلقي الدعم لمواجهة الفيروس الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي بمختلف أنحاء العالم.

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