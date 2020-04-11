لفَت “إدينسون كافاني” أنظار العديد من الأندية، بعدما رفض تجديد تعاقده مع فريقه الحالي “باريس سان جيرمان“، ليؤكد بذلك اقتراب خروجه من بارك دي برانس في الميركاتو الصيفي المُقبل.

وكان “كافاني” قريب للغاية من الإنتقال إلى صفوف “أتلتيكو مدريد” في الميركاتو الشتوي الماضي، بعدما أكد البرازيلي “ليوناردو” المدير الرياضي للفريق الباريسي، ان المهاجم الأوروجوياني، قدم طلبًا لإدارة البي إس جي من اجل الرحيل عن صفوف الفريق، ولكن تعثرت الصفقة في اللحظات الأخيرة بسبب خلاف حدث على قيمة انتقال اللاعب.

وبعد فشل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد، جذب كافاني اهتمام العديد من الأندية الأوروبية واللاتينية، أبرزها “مانشستر يونايتد، تشيلسي، بوكا جونيورز، وبينارول“.

والدة كافاني تكشف عن وجهته المُقبلة

ولكن السيدة “بيرتا جوميز” والدة كافاني، حسمت مستقبل نجلها، حيث أكدت انه يريد مواصلة اللعب في أوروبا، وبالتحديد الدوري الاسباني.

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وقالت بيرتا في مقابلة مع صحيفة “Ovacion Digital” الأوروجوايانية: “لحسن الحظ هناك العديد من الأندية المهتمة بالتوقيع مع كافاني على الرغم من تبقي له ثلاثة أشهر مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان”.

واضافت: “علينا أن نفكر بعناية بشأن خطوته القادمة، فهو ليس لديه اي نية للعودة إلى أوروجواي، وهو يخطط للاستمرار في أوروبا ويرغب في الذهاب إلى إسبانيا“.

يذكر ان والدة كافاني قد تقدمت بإعتذار إلى “إنريكي سيريزو” رئيس نادي أتلتيكو مدريد في يناير الماضي، بسبب فشل والتر كافاني الأخ غير الشقيق لكافاني ووكيل أعماله، نقل موكله إلى نادي العاصمة الإسبانية في الميركاتو الشتوي الماضي.

وأوضحت أن ابنها قام بكل ما في وسعه للذهاب إلى أتلتيكو، وضغط على إدارة باريس سان جيرمان من اجل السماح له بالمغادرة، ولكن رفضوا طلبه لحاجة الفريق إلى خدماته حتى نهاية الموسم الحالي.