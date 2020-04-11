لعب أسطورة البرازيل “رونالدو لويس نازاريو دي ليما” والمعروف بلقب”الظاهرة رونالدو“، بين صفوف نادي ريال مدريد الاسباني فى الفترة من 2002 الى 2007، والذي يعتبره الكثيرين كأفضل مهاجمي كرة القدم عبر التاريخ، ويتميز بالسرعة والمهارة العالية وبالبراعة في الإنهاء أمام المرمي، وفى هذا الموضوع سوف نستعرض معكم فيديو جميع أهداف الظاهرة رونالدو مع ريال مدريد.

وصل عدد مشاركات الظاهرة رونالدو مع ريال مدريد فى الدوري الاسباني الى 127 مباراة، سجل خلالها 83 هدفاً، وساعد الفريق في أول موسم له على الفوز بلقب الدوري الإسباني 2002–03، وفاز بكأس السوبر الاسباني عام 2003.

سجل رونالدو 15 هدفاً فى 36 مباراة مع ريال مدريد فى مختلف المسابقات الأوروبية، خلال 5 مواسم، وفاز بكأس الإنتركونتيننتال عام 2002.

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يذكر ان رونالدو قد انتقل من نادي انتر ميلانو الى ريال مدريد فى صيف 2002، ثم انتقل عام 2007 الى نادي ميلان الايطالي، وقد فاز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم وهو بسنّ العشرين عاماً عام 1996، كأصغر من حقّقها، كما ظفر بها في مناسبتين أخريين عامي 1997 و2002. وهو كذلك أصغر من حقّق جائزة الكرة الذهبية، وكان ذلك عام 1997، كما ظفر بها في مناسبة أخرى عام 2002.

فيديو جميع أهداف الظاهرة رونالدو مع ريال مدريد

أفضل 15 هدف للظاهرة رونالدو مع ريال مدريد