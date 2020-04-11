صفقة تبادلية “دفاعية” بين برشلونة ومانشستر سيتي، ترتبط بتبادل ظهيرين، حيث يذهب سيميدو إلى السيتي، وينضم كانسيلو إلى برشلونة.

وسوف يتسبب إغلاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم على إجبار الفرق على النظر في خيارات التبادلات، عندما يتعلق الأمر بتعزيز الصفوف، مع احتمال تقيد التمويل، وسوف يتم الشروع في صفقات المبادلة أكثر من المعتاد.

إحدى الصفقات التي انتشرت في الصحف مؤخرًا، هي انتقال “نيلسون سيميدو” الذي تواصل مع “بيب جوارديولا” مؤخرًا إلى مانشستر سيتي، واللاعب الذي سوف يتحرك في الاتجاه المعاكس سيكون “جواو كانسيلو”، الذي لم يستقر كما هو متوقع في إنجلترا.

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وكان “خورخي مينديز” الوكيل الشهير هو من طرح الفكرة على الناديين، كما نشرت صحيفة “تيلجراف”، حيث يعتبر هو وكيل أعمال الثنائي، لذلك سوف يعمل على إراحة موكليه بهذا التبادل.

وتحدثت صحيفة “سبورت” وفق مصادرها أن برشلونة لم يعترف أو ينكر القصة، وليس غريباً على ربطه بالتبادلات التي تشمل لاعبين برواتب جزئية لتقليل التكلفة الإجمالية للنفقات، حتى على الرغم من رفض إدارة البلاوجرانا عرضًا لرحيل سيميديو في الشتاء بقيمة 40 مليون يورو من قبل أتليتكو مدريد.

وكان كانسيلو قد انضم إلى السكاي بلو قادمًا من فريق يوفنتوس الإيطالي، في صفقة تبادلية أخرى رحل فيها البرازيلي “دانيلو” صوب عملاق مدينة تورينو في شهر يناير الماضي، ولكنه فشل في التأقلم، ولم يحصل على دقائق لعب كافية، خاصة بعد عدم تمكنه من لعب دور الظهير الأيسر في حسابات جوراديولا.