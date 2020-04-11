وافق نجوم ريال مدريد على تخفيض رواتبهم السنوية بنسبة 10٪ بعد تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وتسببه في تعليق النشاط الرياضي على الصعيدين المحلي والقاري.

جاء تخفيض رواتب لاعبي ريال مدريد على عكس المتوقع في وسائل الإعلام الإسبانية من بعد إندلاع أزمة كورونا في جميع أنحاء العالم، نظرًا إلى أن إجمالي رواتب لاعبي النادي الملكي لا يتجاوز نصف الإيراد.

لكن يبدو أن الرئيس “فلورنتينو بيريز” يسعى نحو توفير مبلغ مالي ضخم لإبرام صفقات رنانة خلال سوق الانتقالات الصيفية 2020، لهذا طلب تخفيض رواتب لاعبي ريال مدريد هذا العام، خاصةً أن معظم النجوم أمثال سيرخيو راموس ومارسيلو وتوني كروس وكريم بنزيمة ولوكا مودريتش تجاوزوا بالفعل حاجز الـ 30 عامًا، والنادي بات بحاجة لضخ دماء جديدة في أقرب وقت ممكن كي لا ينهار مشروع زيدان.

وسيكون لاعب الوسط الدولي الأوروجوياني “فيدي فالفيردي” الأقل تأثرًا من تقليل الراتب السنوي، حيث سيتقاضى 1.8 مليون يورو بدلاً من مليوني يورو.

أما أكثر اللاعبين تأثرًا بهذا التخفيض فهما ثنائي الإصابات المُزمنة “جاريث بيل وإدين هازارد” حيث سيحصلان على 13 مليون يورو لكل منهما بدلاً من 14.5 مليون يورو.

والتالي جدول رواتب لاعبي ريال مدريد بعد التخفيض بسبب كورونا

– فيدي فالفيردي: من 2 مليون يورو إلى 1.8 مليون يورو.

– ألفونس آريولا: من 2.6 مليون يورو إلي 2.3 مليون يورو.

– إبراهيم دياز: من 3.5 مليون يورو إلى 3.1 مليون يورو.

– لوكاس فاسكيز: من 3.5 مليون يورو إلى 3.1 مليون يورو.

– أودريوزولا: من 3.5 مليون يورو إلى 3.1 مليون يورو.

– رودريجو: من 4 مليون يورو إلى 3.6 مليون يورو.

– ناتشو: من 4 مليون يورو إلى 3.6 مليون يورو.

– ماريانو دياز: من 4 مليون يورو إلى 3.6 مليون يورو.

– ماركو أسينسيو: من 4.4 مليون يورو إلى 4 مليون يورو.

– ميليتاو: من 5 مليون يورو إلى 4.5 مليون يورو.

– فيرلان ميندي: من 5 مليون يورو إلى 4.5 مليون يورو.

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– لوكا يوفيتش: من 5 مليون يورو إلى 4.5 مليون يورو.

– كاربخال: من 5 مليون يورو إلى 4.5 مليون يورو.

– كاسيميرو: من 5.3 مليون يورو إلى 4.7 مليون يورو.

رافاييل فاران: من 5.8 مليون يورو إلى 5.2 مليون يورو.

إيسكو ألاركون: من 6.7 مليون يورو إلى 6 مليون يورو.

فينسيوس جونيور: من 7 مليون يورو إلى 6.3 مليون يورو.

رواتب نجوم الصف الأول

تيبو كورتوا: من 8 مليون يورو إلى 7.2 مليون يورو.

خاميس رودريجيز: من 8.5 مليون يورو إلى 7.6 مليون يورو.

كريم بنزيمة: من 8.7 مليون يورو إلى 7.8 مليون يورو.

مارسيلو: من 9.5 مليون يورو إلى8.5 مليون يورو.

لوكا مودريتش: من 10.5 مليون يورو إلى 9.4 مليون يورو.

توني كروس: من 11.7 مليون يورو إلى 10.5 مليون يورو.

سيرخيو راموس: من 12 مليون يورو مليون يورو إلى 10.8 مليون يورو.

جاريث بيل: من 14.5 مليون يورو إلى 13 مليون يورو.

إدين هازارد: من 14.5 مليون يورو إلى 13 مليون يورو.