ماريو جوتزه بديلاً للمغضوب عليه في ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن اقتراب “شيردان شاكيري” من مغادرة ليفربول في الميركاتو الصيفي المُقبل، لخروجه من حسابات “يورجن كلوب” في الفترة الماضية.

ولم يشارك “شاكيري” هذا الموسم سوى في 6 مباريات فقط، وعلى فترات متباعدة ليطلق عليه جماهير الريدز لقب “المغضوب عليه”، وبالتالي فإن رحيله عن آنفيلد في نهاية الموسم أصبح امرًا واقعيًا.

ماريو جوتزه بديلاً “للمغضوب عليه”

وبحسب موقع “empire of the kop” المتختص بأخبار ليفربول، أن “ماريو جوتزه” لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني هو أحد الخيارات العديدة التي ينظر فيها ليفربول، لتعويض رحيل شاكيري.

وكان “جوتزه” قد أكد في وقت سابق أنه سيغادر بوروسيا دورتموند في نهاية هذا الموسم، في بيان مليء بالتمنيات الطيبة للجميع، قائلاً: “لقد قررت تغيير مسار مسيرتي، ولم تتضح وجهتي المُقبلة بعد، إلا بعد عودة الحياة الطبيعية إلى العالم”.

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ولكن رغبة جوتزه في العمل تحت قيادة “يورجن كلوب” من جديد ستلعب دورًا حاسمًا في صفقة إنتقال اللاعب إلى آنفيلد روود.

ومن المقرر ان ينتهي عقد جوتزه مع دورتموند في شهر يونيو القادم، ووفقًا لقانون بوسمان فإنه يحق للاعب التوقيع مع اي فريق في الوقت الحالي دون الرجوع إلى إدارة أسود الفيستيفاليا.

وأوضح موقع، “empire of the kop”، ان ليفربول إذا تمكن من الحصول على 15 مليون جنيه إسترليني او 20 مليون جنيه إسترليني من وراء عملية بيع شاكيري، فإن جوتزه لن يكلف الفريق اي مبلغ وسيكون عملًا ذكيًا.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فأن “إشبيلية” يعد من ابرز الأندية التي ترغب في التعاقد مع شاكيري، حيث حاول الفريق الأندلسي التوقيع معه في الميركاتو الشتوي الماضي ولكن باءت محاولته بالفشل.

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