مُعذب ليفربول يتبرع بقميص موقعة “أنفيلد” لمحاربة فيروس كورونا، في لفتة رائعة من متوسط ميدان نادي أتليتكو مدريد “ماركوس ليورنتي“.

وقدم ماركوس ليورينتي، البطل غير المتوقع لموقعة أنفيلد الشهيرة، تبرعًا خاصًا للغاية في السحب الخيري بالعاصمة الإسبانية مدريد، عن طريق وضع قميصه الذي خاض به المباراة ضد ليفربول تحت تصرف منظمي السحب لدعم محاربة فيروس “كورونا“.

ويرى لاعب ريال مدريد السابق ماركوس ليورنتي أن الشخصيات الرياضية يجب أن تساهم بأشياء ثمينة لجمع الأموال، لذلك قدم أغلى ما في مسيرته حتى الآن، لحماية الآخرين من هذا الفيروس.

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واكتسب لاعب ريال مدريد السابق شهرة واسعة بعد ثنائيته في مباراة الإياب من ثمن نهائي عصبة الأبطال، حيث باتت الصحافة العاصمية في إسبانيا تتغنى باسمه، واستقبلته جماهير اللوس كولشينيروس استقبال الفاتحين لدى عودته إلى مدريد.

وآثار ليورنتي الكثير من الجدل في الفترة الأخيرة، عندما نشر صورة لكلبه عبر موقع انستغرام، وكان الطريف في الأمر هو تسمية كلبه باسم “أنفيلد”، تخليدًا للهدفين وللمباراة التي كان نجمها الأول، وهو ما فتح عليه بابًا من أبواب الجحيم مع جماهير ليفربول.

ومن المنتظر أن تتهافت جماهير الروخي بلانكوس على شراء هذا القميص، الذي سوف يبقى خالدًا في التاريخ، بسبب واحدة من أكثر المباريات شهرة في تاريخ الهنود الحمر الأوروبية، والتي تفوقوا فيها على حامل اللقب على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.