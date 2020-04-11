فينالدوم يتجنب غضب محمد صلاح وروبرتو فيرمينو

نجح لاعب وسط ليفربول “فينالدوم” في أن يتجنب غضب صلاح وفيرمينو أثناء رده على سؤال طرحه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” لاختيار الأفضل بين محمد صلاح وروبرتو فيرمينو في استفتاء جماهيري نشره الاتحاد عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وأدرج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا صورة لصلاح وفيرمينو مصحوبة باستفتاء تحت عنوان “روبرتو فيرمينو أم محمد صلاح”؟

وحصل نجم منتخب مصر محمد صلاح على 63٪ من إجمالي الأصوات المُشاركة والتي وصل عددها لأكثر من 81 ألف صوت، بينما حصل روبرتو فيرمينو على 37٪ من إجمالي الأصوات.

لكن لاعب منتخب هولندا ونادي نيوكاسل يونايتد السابق، واللاعب الحالي لليفربول “جيني فينالدوم” رفض الاختيار بينهما، وقرر الرد على الاستفتاء من حسابه الرسمي، بشكل دبلوماسي، وقال “كلاهما”.

وقال موقع جماهير ليفربول تعليقًا على رد فينالدوم “من دون تراجع روبرتو فيرمينو إلى عمق الملعب، لن تظهر المساحات أمام محمد صلاح. فيرمينو يلعب تمريرات معقدة وكرات دقيقة، بالتالي سيصبح محمد صلاح أقل فعالية بكثير إذا لم يؤد فيرمينو هذا العمل”.

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وعاد نفس الموقع ليقول “من دون أن يركض محمد صلاح ويتحرك من دون كرة لسحب المدافعين، فإن إبداع فيرمينو سيتراجع بطبيعة الحال، لذا فإن تواجدهم معًا أمر غاية في الأهمية بالنسبة لليفربول”.

محمد صلاح أم فيرمينو؟

من الناحية الرقمية يبدو محمد صلاح أفضل وفعال أكثر من فيرمينو الذي لم يسجل الكثير من الأهداف هذا الموسم مثلما فعل في الموسمين الماضيين، حيث اكتفى بتسجيل 8 أهداف من 27 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى هدف يتيم في دوري أبطال أوروبا كان في مباراة الخروج أمام أتلتيكو مدريد بالدور ثمن النهائي الشهر الماضي.

ورغم مستواه المُحبط في أكثر من مباراة هذا الموسم، إلا أن روبرتو فيرمينو كان الأكثر حسمًا من جميع لاعبي ليفربول في بطولة كأس العالم للأندية قطر 2019، حيث سجل أمام مونتيري المكسيكي في نصف النهائي، قبل أن يقود ليفربول لهزيمة فلامينجو البرازيلي في النهائي بتسجيل هدف قاتل في الأشواط الإضافية.

أما محمد صلاح فقد سجل 16 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز من 26 مباراة، وأحرز 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا، من بينهم 3 أهداف في شباك ريد بول سالزبورج خلال دور المجموعات.

ويُعد محمد صلاح أفضل صانع ألعاب في لائحة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حيث مرر 6 كرات حاسمة، وهذا ما لم يستطع فعله في ال10 الأوائل من لائحة هدافي الدوري الإنجليزي سوى الثنائي ساديو ماني وراؤول خيمينيز.