كورونا يؤجل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بقرار من الكاف

أكدت قناة بي إن سبورتس القطرية اتخاذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قرار تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لأجل غير مُسمى بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والمغرب.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قد جدول مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد البيضاوي والأهلي، وبين الرجاء البيضاوي والزمالك، إما يوم 1 أو يوم 2 من مايو المقبل في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وتجاوزت عدد الحالات المُصابة بفيروس كورونا في مصر حاجز الـ 1700 حالة، بينما وصل عدد المُصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى أكثر من 1440 حالة.

وتأهل قطبا الكرة المصرية “الأهلي والزمالك” بالإضافة إلى قطبي الكرة المغربية “الرجاء والوداد” إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب أندية “صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي ومازيمبي الكونجولي والنجم الساحلي التونسي”، في المباريات التي أقيمت بالدور ربع النهائي بين شهري فبراير ومارس الماضيين.

بينما تمكن الثنائي المغربي “نهضة بركان وحسنية أكادير” من الترشح إلى نصف نهائي الكونفدرالية رفقة ناديي بيراميدز المصري وحوريا كوناكري الغيني.

كورونا يؤجل دوري أبطال أفريقيا

وقالت شبكة قنوات بي إن سبورتس “القرار جاء بعد تبادل الحديث بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ومسؤولي منظمة الصحة العالمية لمناقشة الوضع في أفريقيا بعد تفشي فيروس كورونا، واتضح أن الوضع غير مستقر للغاية”.

Advertisements

وأشار الكاف في بيانه، وفقًا لما نشرته قنوات بي إن سبورتس، إلى أن مسؤولية المشاركة الفعالة في مكافحة فيروس كورونا تقع على عاتق الجميع.

وأضاف “فيروس كورونا قد يكون له تأثيرًا أكثر خطورة على قارتنا، أكثر من أي مكان آخر، وجميع الأفارقة يجب أن يلتزموا بتوصيات منظمة الصحة العالمية وكذلك السلطات المحلية”.

ووفقًا لبي إن سبورتس، لم يحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” الموعد الجديد لإقامة مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكذلك مواجهتي الكونفدرالية.

وكان الأمين العام المؤقت للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “عبد المنعم باه” اعترف لوسائل إعلام مصرية في وقت سابق بأنه من الوارد جدًا تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ونصف نهائي الكونفدرالية خلال الأيام المقبلة.

ويبدو أن القرار اتخذ بالفعل من قبل الكاف بعد إعلان بي إن سبورتس لتفاصيله في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت 11-4-2020، وينتظر فقط نشر الكاف للبيان الرسمي عبر موقعه الخاص.

مع ذلك، لا يُفكر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إلغاء دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية هذا الموسم، واستئناف النشاط خلال فصل الصيف.

أخبار دوري أبطال أفريقيا