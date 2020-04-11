الامارات | الزمالك يرد على مزاعم شوبير بعقد من 4 نسخ

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرد على مزاعم شوبير بعقد من 4 نسخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد نادي الزمالك على مزاعم حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق، الإعلامي، أحمد شوبير، بعرض أربع نسخة من عقد المدافع الدولي، محمود علاء، لتمديد عقده مع النادي على بياض.

وزعم شوبير خلال برنامج يقدمه على قنوات "أون سبورت" الرياضية، أن محمود علاء لم يوقع حتى الأن على أي عقود لتمديد عقده مع الزمالك خلافاً لما أعلن عنه رئيس النادي، المستشار مرتضي منصور.

وقال منصور، في مقابلة مع قناة الزمالك: "محمود علاء وقع مع الزمالك على بياض وهذه النسخ الأربع للعقود موقع عليها من اللاعب على بياض ودون أن شروط"، وقام بعرضها على شاشة التليفزيون.

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وتابع رئيس نادي الزمالك: "أتمنى من شوبير أن يعتذر لنادي الزمالك وللاعب، ويتوقف عن هجومه الدائم علينا وبشكل متكرر اعتاد عليه في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "لاعبو الزمالك يقدرون انتماءاتهم الحقيقة للنادي ولم يكن لهم شروطاً في أي وقت سابق للاستمرار داخل القلعة البيضاء، خلافاً للاعبين أخريين أحرجوا إدارات أنديتهم ورحلوا من أجل المال".