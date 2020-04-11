شكرا لقرائتكم خبر عن «كو» يأمل فى انطلاق موسم ألعاب القوى فى أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولى لألعاب القوى، إنه لا يزال يأمل فى إقامة موسم ألعاب القوى خارج القاعات للعام الحالى ما بين أغسطس وأكتوبر المقبلين، رغم تأخر انطلاقه بسبب أزمة فيروس كورونا.

وعلى غرار جميع الرياضات حول العالم، توقفت أنشطة وأحداث ألعاب القوى بسبب تفشى الفيروس سريع الانتشار، بينما لم يتضح بعد موعد لعودة المنافسات.

وفى بيان للاتحاد الدولى لألعاب القوى، قال كو: «نحن ندرك أن مواقف الدول تختلف حاليا فى التعامل مع أزمة كورونا، ولذا فنحن نحاول وضع أطر لرياضيينا والاتحادات الأعضاء حتى يتسنى لهم البدء فى وضع خطط لما تبقى من العام».

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وأضاف كو: «وإذا كان هذا ممكنا فإننا سنعمل على وضع ترتيبات إقامة موسم البطولات خارج القاعات، ما بين أغسطس وأكتوبر المقبلين، لمساعدة رياضيينا على معرفة حقيقة الموقف بعد هذا التأخير فى العام الحالى».

وحدد الاتحاد الدولى الفترة ما بين التاسع والعاشر من أغسطس المقبل موعدا للبطولات الوطنية.

وتابع كو: نأمل أن يتبع ذلك موسم دولى مستقر، ولكن بالطبع نحن نعتمد على كيفية تعاطى الأسرة الدولية مع الوباء، وعلى أى حال فإننا نعتقد أنه من الأفضل أن نقدم لشركائنا بعض الأمل فى العودة إلى الوضع الطبيعى فى وقت لاحق من العام الحالى.

وبسبب انتشار العدوى تأجلت الألعاب الأوليمبية الصيفية لمدة عام إلى يوليو- أغسطس 2021، كما تأجلت بطولة العالم لألعاب القوى، والتى كانت مقررة فى أوريجون الأمريكية العام المقبل، إلى 2022 حتى لا يتعارض موعدها مع موعد الألعاب الأوليمبية. وتأجلت بطولة العالم داخل القاعات، والتى كانت مقررة فى نانجينغ الصينية فى مارس الماضى، لمدة عام، فى حين تأجلت سباقات الماراثون فى لندن وباريس وبرشلونة أيضا. وتأجلت لقاءات الدورى الماسى الخمسة الأولى لعام 2020، والتى كانت مقررة فى إبريل الجارى ومايو المقبل فى قطر والصين وستوكهولم ونابولى والرباط. وهناك خمسة لقاءات أخرى مقررة فى يونيو ويوليو المقبلين، ولم تصدر أى قرارات بشأنها حتى الآن رغم ما يحيط بها من شكوك فى ظل استمرار الأزمة.

وأشار الاتحاد الدولى لألعاب القوى إلى أنه يتوقع أن يصدر إعلان جديد بشأن تفاصيل برنامج الموسم الحالى، أواخر إبريل الجارى.