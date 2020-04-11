شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يدرس الاستغناء عن عدد من لاعبيه بدلًا من تخفيض العقود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى مجلس إدارة نادى ريال مدريد الإسبانى رفضه فكرة تخفيض رواتب لاعبيه، وهو من بين أندية قليلة جداً أعلنت هذا الأمر، رغم الأزمة المالية الحادة التى تمر بها القارة الأوروبية حالياً بسبب تفشى فيروس كورونا. ويفكر فلورنتينو بيريز، الذى تعاقد مع العديد من الشبّان فى الفترة الأخيرة لبناء فريق للمستقبل، فى التخلص من بعض اللاعبين، ما يعوّض على النادى بعض الأموال التى يدفعها فى وقت التوقف القسرى.

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ويدفع ريال مدريد حالياً ما يُعادل 250 مليون يورو فى الموسم الواحد لـ37 لاعباً، ما يمثّل تقريباً 52٪ من ميزانيته السنوية.

زيدان - صورة أرشيفية

وتنوى إدارة النادى الملكى الإسبانى تخفيض الإنفاق من خلال خصم 80 مليون يورو تقريباً منها فى الموسم المقبل، من خلال بيع بعض نجومه الذين خرجوا من حسابات المدير الفنى الفرنسى زين الدين زيدان.

جاريث بيل على رأس هؤلاء اللاعبين، حيث جلس الويلزى مطولاً على مقاعد بدلاء الفريق هذا الموسم، ويبدو أنه لن يلعب فيما تبقى من الموسم الحالى مع عودة أيدين هازارد وتألق فينيسيوس جونيور، والمنطق يقول إنه سيكون أول المغادرين، حيث يحصل على 29 مليون يورو سنوياً، وهو رقم كبير جداً للاعب لا يشارك بصفة أساسية مع النادى الملكى.