شكرا لقرائتكم خبر عن أندية من الزمن الجميل.. «ذهبت مع الريح.. خرجت ولم تعد»: الترام من أوائل المشاركين فى الدورى وبطل كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «أندية ذهبت مع الريح» هى سلسلة كتابات نستعرض خلالها بشكل يومى تاريخ أحد الأندية الكبرى فى الكرة المصرية التى صالت وجالت فى السابق قبل أن ينطفئ بريقها وتفقد لمعانها وتغيب من التواجد على الساحة الكروية على مدار السنوات الماضية وتطوى صفحات المنافسة مع الكبار، بعدما سطرت تاريخاً من ذهب فى بدايتها.

نادى الترام، أسس عام 1928 بمحرم بك بالإسكندرية، ويعد من أقدم الأندية التى أنشئت فى مصر وهو تابع للهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، حصل نادى الترام على كأس مصر مرة واحدة عام 1938-39، ١٩ كما خاض منافسات الدورى الممتاز 10 مواسم، ويلعب الآن فى الدرجة الثالثة بمصر. لعب به العديد من اللاعبين المميزين أمثال فاروق السيد نجم منتخب مصر وعلى برغوت وهو الجيل الذهبى الحاصل على كأس مصر والفائز على نادى الزمالك وتخرج منه ناشئون النادى، ومنهم محمد حليم كابتن حرس الحدود سابقا ومن أشهر المدربين العاملين بالنادى على برغوت- خميس بشير- محمد خميس (وزة) الذى نجح فى قيادة الفريق للصعود للممتاز والبقاء فى الدورى، النادى من الأندية القليلة التى لها فرعان فى الشطبى ومحرم بيك وهناك العديد من الأبطال فى الألعاب الفردية وكرة السلة، حقق فوزا كبيرا على النادى الأهلى بستة أهداف.

الترام صاحب الزى الأزرق الشهير والمشاركة فى دورى 48-49

شعار نادى «الترام»

كان الترام قد اشتهر بارتداء القميص الأزرق والشورت الأبيض، وكان زيه الاحتياطى هو القميص الأبيض والشورت الأزرق، وشارك الفريق فى أول نسخة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز موسم 1948-1949، ولكنه احتل المركز قبل الأخير وهبط لدورى الدرجة الثانية فى الموسم التالى، حيث جمع 10 نقاط فقط نظير خوض 20 مباراة.

Advertisements

واستهل الترام رحلته مع الدورى فى أول مباراة بتحقيق فوز عريض فى موسم 1948-1949 على حساب اليونان بثلاثية نظيفة فى مباريات الجولة الثانية للمسابقة، بعدما كان الفريق «باى» فى الجولة الأولى.

لقب كأس مصر على حساب البوليس بعد وقت إضافى.

وحقق الترام لقبه الوحيد فى مشواره المحلى، بعدما ظفر بكأس مصر موسم 1938-1939 بتفوقه على فريق البوليس بنتيجة 2/0 فى مباراة الإعادة، حيث انتهت المباراة الأولى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ولم تكن ركلات الترجيح قد طبقت فى ذلك الوقت بعد.

وبلغ الترام نهائى كأس مصر فى الموسم التالى 19393-1940، لكنه اصطدم بالأهلى وخسر المباراة بنتيجة 3/1 وحقق الوصافة.

وحقق الترام المركز الثالث فى مجموعته خلال دورى 1957 المقسم إلى مجموعتين، محققاً المركز الأفضل له فى المسابقة على مدار تاريخ مشاركاته، حيث جمع 17 نقطة وقتها بالتساوى مع الترسانة صاحب المركز الثانى وبفارق 4 نقاط فقط عن الأهلى المتصدر للمجموعة فى ذلك الموسم.

الترام كان يحقق عدة نتائج مميزة فى مواجهة الكبار، خاصةً فى لقاءاته أمام الأهلى، ففى آخر مواسمه بالمسابقة موسم 1963-1964 استطاع الفوز على الفريق الأحمر بهدف وحيد، مكرراً انتصاره على أبناء التتش للمرة الخامسة عبر تاريخ مواجهات الفريقين.