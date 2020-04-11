شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية لأندية القسم الثانى: لا صعود للممتاز دون استكمال باقى المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جددت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، رفضها طلب عدد من أندية دورى الممتاز إلغاء الهبوط هذا الموسم، وصعود الأول والثانى من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالقسم الثانى،

للتغلب على الأزمة التى تسبب فيها فيروس كورونا وأدى لتجميد النشاط الكروى فى جميع الملاعب.

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حيث سبق أن طالبت 6 أندية هى سيراميكا والداخلية والبنك الأهلى وبنى سويف ودمنهور وغزل المحلة، لكونها تحتل المركز الأول أو الثانى فى مجموعاتها وبذلوا مجهودا كبيرا للتواجد فى دائرة المنافسة، ليكون عدد الأندية المشاركة فى الدورى الممتاز الجديد 24 فريقًا، نظرًا لظروف تجميد النشاط الكروى حاليًا بسبب فيروس كورونا.

وطالبت بعض الأندية الأخرى، عدم إلغاء نتائج هذا الموسم، وضرورة استئناف المباريات المتبقية، خلال الفترة المقبلة، خصوصًا أن المتبقى 5 جولات فقط على نهاية مباريات دورى القسم الثانى، وتحديد أول كل مجموعة وهذه الجولات تحتاج شهرا واحدا فقط.

وتلقى أندية القسم الثانى وعدا شفهيا من بعض مسؤولى اللجنة الخماسية باستئناف النشاط مطلع مايو المقبل حال عودة الممتاز.