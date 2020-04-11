شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يفجر مواهب اللاعبين فى الحجر الصحى المنزلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الحجر الصحى الإجبارى للاعبى العالم ومصر بسبب تفشى فيروس كورونا وتجميد النشاط، الوجه الآخر لهؤلاء اللاعبين، حيث تسابق نجوم الملاعب لإظهار مواهبهم فى المنزل ونشرها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، وتنوعت أنشطة اللاعبين من قضاء أوقاتهم مع أولادهم، والاهتمام بعشب الحديقة، واللعب مع حيواناتهم، وإبراز مواهبهم بعيدا عن رياضاتهم المفضلة، سواء بالأغانى أو الرقص.

حيث يستغل الأرجنتينى ليونيل ميسى، مهاجم برشلونة الإسبانى، فى بقائه فى المنزل من خلال إبقاء «رول مناديل ورقية» معلقا فى الهواء بين قدميه بدلا من كرة القدم، كما شارك الفرنسى تيرى هنرى، نجم فريق أرسنال سابقا والمدير الفنى الحالى لفريق إمباكت مونتريال الكندى، فى هذا التحدى الاستعراضى.

تشافي هيرنانديز - صورة أرشيفية

ويقضى تشافى هيرنانديز، لاعب برشلونة سابقا، مدرب السد القطرى حاليا، وقته فى الحجر الصحى المنزلى عن طريق تعلم الرقصات الاجتماعية مع زوجته نوريا، بينما يقوم المدافع البرازيلى دانى ألفيش بممارسة التمارين الرياضية مع زوجته فى منزله، للحفاظ على لياقته البدنية.

وربما تكون الرياضة الذهنية الأكثر صحة على الإطلاق، تلك التى يفعلها الأرجنتينى نيكولاس أوتاميندى، مدافع مانشستر سيتى الإنجليزى، حيث يقضى وقته داخل المنزل بتجميع هيكل سيارة «لعبة أطفال»، مع نجله.

ليونيل ميسى - صورة أرشيفية

وحرص البرازيلى نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسى، بالحفاظ على لياقته، بعدما خضع لدورة تدريبية صارمة فى حفرة الكرة الطائرة الشاطئية، معلقا عليها «التدريب، التعب السعيد، والميت».

وأظهر قائد تشيلسى الإنجليزى السابق، جون تيرى، الكأس المصغرة للفائزين بدورى أبطال أوروبا، وذلك للتمتع بممارسة رمى «كيس الشاى» بالمنزل فى مطبخه، معلقا: «كنت سأرتدى حقيبتى.. لكننى لم أجد ساقى».

رمضان صبحي - صورة أرشيفية

ونشر الإسبانى سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد لقطات وأشرطة مصوّرة له وهو يقوم بتمارين رياضية داخل منزله على آلة الجرى، فيما نشر البولندى روبرت ليفاندوفيسكى، مهاجم بايرن ميونخ الألمانى، صورة له وهو يقوم بالتمارين المنزلية وابنته مستلقية على ظهره، مرفقا الصورة بتعليق ساخر «تمارين قاسية فى المنزل».

أما البرازيلى دوجلاس كوستا، لاعب يوفنتوس الإيطالى، الذى وُضِعَ كل أفراده فى الحجر بعد ثبوت إصابة زميلهم دانييلى روجانى بالفيروس، فنشر شريطا مصوّرا وهو يقوم بمراوغة كلبه بالكرة فى حديقة منزله، فيما لم يسلط نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، الضوء عما يفعله فى الحجر الصحى أو حتى المكان الذى يعيش فيه بالبرتغال، إلا أن شقيقته كاتيا وزوجته جورجينا رود ريجيز كشفتا عن القصر الذى يقضى فيه فترة الحجر بمسقط رأسه جزيرة ماديرا من خلال منشوراتهما على (إنستجرام).

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نيمار - صورة أرشيفية

وفى مصر استغل نجوم الكرة الوقت الطويل الذى يقضونه فى المنزل فى نشر بعض الفيديوهات الخاصة بهم غير مكتفين بنشر الصور والتعليقات، بل لجأ قطاع كبير منهم لعمل فيديوهات على شاكلة النجوم العالميين أثارت ردود فعل كبيرة بين الجماهير والمتابعين.

وشارك رمضان صبحى، لاعب الأهلى المعار من هيديرسفيلد الإنجليزى، جمهوره بفيديو مع زوجته حبيبة إكرامى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

وظهر رمضان صبحى، وهو يلعب كرة القدم مع زوجته، شقيقة الحارس شريف إكرامى، خلال فترة الحجر المنزلى، وكعادته رفض محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الزمالك السابق والأهلى الحالى، أن يخرج من ساحة «السوشيال ميديا»، دون إحداث ضجة بين الجماهير، لكنه فاجأ الجميع باقتحام عالم «التيك توك».

ونشر كهربا مقطع فيديو له وهو ما يقوم بتقليد أحد المطربين، وأثار الفيديو حالة تفاعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى بين جماهير الكرة المصرية.

أحمد حسام ميدو - صورة أرشيفية

ونشر أحمد عبدالملك، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، فيديو غنائيا له هو وزوجته عبر تطبيق «تيك توك»، كما نشر فيديو عبر حسابه الشخصى على «إنستجرام» أثناء تواجده فى المطبخ.

ونشر محمد هانى، مدافع الأهلى، داخل منزله، مقطع فيديو وهو يؤدى تدريبات بدنية، فى ظل الحجر المنزلى.

وظهر هانى وهو ينفذ تدريبات بدنية قوية داخل منزله، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، معلقا: «لا تتوقف عندما تتعب بل توقف عندما تنتهى».

واستغل ميدو هذه الفترة فى مشاركة متابعيه بجزء كبير من نشطاته اليومية، سواء بأداء التدريبات الرياضية أو الصيد أو الاستمتاع بالبحر من قاربه الخاص.

ونشر «ميدو» مقطع فيديو له بصحبة زوجته خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات «إنستجرام»، وهما يتسابقان بالدراجة رفقة ابنه حسين.