شكرا لقرائتكم خبر عن «رودريجيز» يدخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد ويوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب ريـال مدريد الإسباني، في مفاوضات مع فريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي من أجل الانضمام لأحدهما الصيف القادم.

وحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فقد عقد وكيل اللاعب خورخي مينديز مفاوضات مع الناديين في ظل اتجاه ريـال مدريد لبيع اللاعب الذي لا يتمتع بعلاقة جيدة مع المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

ويبحث ريـال مدريد عن بيع عدد من اللاعبين الصيف القادم على رأسهم خاميس رودريجيز الذي لم يلعب هذا الموسم سوى في 14% فقط من الدقائق المتاحة في الدوري الإسباني، إذ شارك في 7 مباريات فقط في الليجا سجل خلالهم هدفًا واحدًا وصنع مثله، كما شارك في 6 مباريات أخرى في بطولات كأس ملك إسبانيا ودوري الأبطال وكأس السوبر الإسباني ولم يسجل فيهم أي أهداف وصنع هدف واحد.