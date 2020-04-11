شكرا لقرائتكم "جلسة عرب" بين الحكام لإنهاء خلاف جريشة ونور الدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر عدد من الحكام على عقد " جلسة عرب " خلال الساعات المقبلة للصلح بين ثنائى الحكام الدوليين جهاد جريشة و إبراهيم نور الدين بعد إشتعال الخلاف بينهما خلال الفترة الأخيرة وتقديم شكاوي كل منهما فى الأخر ، وهو ما دفع عدد من الحكام لتبني جلسة صلح بين الطرفين خلال الفترة المقبلةلإنهاء هذه الأزمة وسحب كلاً منهما للشكاوي المقدمة فى الآخر.

حددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، غداً الأحد موعدا لسماع أقوال جهاد جريشة الحكم الدولي، فى الشكوى المقدمة منه ضد الحكم إبراهيم نور الدين، على أن يقدم جريشة الأدلة على صحة ما ورد فى شكواه ضد نور الدين .

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وكان اتحاد الكرة قد حدد الثلاثاء الماضى موعدًا للتحقيق فى الشكوى المقدمة من الحكم الدولى جهاد جريشة ضد الدولى إبراهيم نور الدين، بعدما أكد الأخير لمسئولى اتحاد الكرة أن جهاد جريشة وراء تسريب المحادثات التى تمت بين الحكام على أحد الجروبات الخاصة، حيث قدم جهاد جريشة مذكرة ضد نور الدين إلى المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وليد العطار ومحمد فضل عضو الجبلاية بالإضافة إلى لجنة الحكام والتى يديرها الدكتور عزب حجاج ووجيه أحمد.

وعقدت خلال الساعات الماضية جلسة جمعت الحكم الدولى ابراهيم نور الدين مع مسئولى اتحاد الكرة وتم خلال الجلسة توضيح نور الدين لوجهة نظر الحكام والتسريبات التى خرجت من أحد جروبات "واتس آب" الخاصة بالحكام، وكشفت الجلسة عن تأكيد نور الدين معرفة الحكام للذى قام بنشر المحادثات وأنه حكم دولى "ج.ج"، وذلك بعد التأكد من إحدى الصور التى ظهرت على الاسكرين شوت الذى تم توزيعه إلى جانب أن معظم المحادثات التى تم تسريبها للحكم إبراهيم نور الدين فقط، ما يؤكد أنه كان هناك نية مبيتة لنشر هذه التسريبات للإيقاع بابراهيم نور الدين فقط.