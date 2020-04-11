شكرا لقرائتكم رغم "القلق" وعزوف الجماهير.. دوري بيلاروسيا مستمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بقيت بيلاروسيا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي يستمر فيها نشاط كرة القدم رغم استمرار تفشي فيروس كورونا وتراجع اعداد الجماهير خوفا من التعرض للعدوى.

وفي الدوري المحلي للعبة الشعبية وفي مدينة غرودنو الغربية تعادل صاحب الأرض نيمان غرودنو مع منافسه بلشينا بوبرويسك يوم الجمعة أمام مدرجات شبه خالية.

وبلغ عدد الحضور 253 مشجعا وهو عدد قليل جدا إذا ما قورن بعدد المشجعين الذين كانوا يحضرون مباريات نيمان في العام الماضي والبالغ نحو 1500 شخص في المباراة، لكن دوري بيلاروسيا اجتذب مشجعين من خارج البلاد في ظل توقف النشاط في معظم الدول الأخرى.

وقرر دوري بيلاروسيا المضي قدما رغم انتشار الفيروس مسترشدا في ذلك بموقف رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو الذي لم يؤيد فرض إجراءات عزل صارمة في بلاده على غرار ما فعلت دول كثيرة لاحتواء تفشي العدوى.

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وردا على سؤال عن تراجع أعداد المشجعين في الملاعب قال إدوارد غرادوبويف مدرب بلشينا: بالطبع هذه هي المشكلة الرئيسية، لأن كرة القدم هي رياضة جماهيرية فإن الوضع لا يكون مريحا تماما عندما تلعب أمام مدرجات شبه خالية وخاصة في مثل هذا الملعب الجيد في غرودنو.

وحتى جماهير مشجعي نيمان غرودنو حثوا سكان مدينتهم على الابتعاد عن الملاعب خوفا على سلامتهم، وقالوا في بيان: دعونا نبقى في بيوتنا من أجل الحد من مخاطر تفشي فيروس كورونا وحماية أنفسنا وأحبائنا، وقبل انطلاق المباراة صفق لاعبو أصحاب الأرض أمام المدرجات الخالية دعما للجماهير الغائبة.

وفي البداية برر اتحاد بيلاروسيا لكرة القدم قراره باستمرار المباريات مشيرا إلى قلة عدد الإصابات بالفيروس في البلاد الواقعة في شرق أوروبا لكنه امتنع عن التعليق في الآونة الأخيرة.

وآخر الأرقام تشير إلى وجود 2226 حالة إصابة الفيروس إلى جانب 23 حالة وفاة في بيلاروسيا، أما الأندية فتقول إنها ملزمة باتباع قرارات الاتحاد.

وقال إيغور كوفاليفيتش مدرب نيمان: الاتحاد قرر الاستمرار في اللعب ولذا فنحن نعلب. مضيفا أن ناديه يتخذ إجراءات السلامة المناسبة للحفاظ على صحة وسلامة لاعبيه وجماهيره مثل استخدام مواد التعقيم والتطهير والحرص على جود مسافة مناسبة بين كل مشجع وأخر في المدرجات.