شكرا لقرائتكم إنفانتينو يحذر من العودة لكرة القدم مبكراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من استئناف نشاط اللعبة مبكرا جدا وسط جائحة فيروس كورونا، وأبلغ 211 اتحادا محليا عضوا في الفيفا يوم الجمعة بأن مثل هذا التصرف سيكون غير مسؤول.

وتوقف نشاط كرة القدم حول العالم بما في ذلك البطولات المحلية الكبرى بينما تأجلت بطولة أوروبا 2020 وكأس كوبا أميركا للعام المقبل.

وقال إنفانتينو في بيان وجهه الفيفا خصيصا لأعضائه "أولوياتنا الأولى ومبدئنا الذي نتبعه في مسابقاتنا ونشجع الجميع على اتباعه هو أن الصحة تأتي في المقام الأول. لست بحاجة للتأكيد على أنه لا توجد مباراة أو مسابقة أو دوري يستحق المخاطرة مقابل حياة إنسان واحد. ينبغي على الجميع في العالم أن يدركوا هذا بوضوح في أذهانهم".

Advertisements

يأتي ذلك في الوقت الذي تعقد فيه مناقشات حول العالم بشأن كيفية وموعد استئناف الموسم بينما في بعض الدول الأخرى توجد خلافات بشأن تخفيض اللاعبين لأجورهم خلال فترة التوقف.

وأضاف إنفانتينو "سأكون أكثر من مجرد غير مسؤول عبر إصدار قرار باستئناف المسابقات لو كان الوضع غير آمن بنسبة مئة بالمئة. لو كنا بحاجة للانتظار لفترة أطول يجب أن نفعل ذلك. الانتظار لفترة أطول أفضل من اتخاذ أي مخاطرة".

وجدد إنفانتينو تأكيده بأن الفيفا يُقيم التأثير المالي للتوقف الحالي حتى يمكنه الإعداد للاستجابة ورد الفعل الصحيح.

وأضاف رئيس الفيفا "يجب عليك أن تعرف أننا معك وسنجد الحلول سويا. لن تكون وحدك أبدا. وسيعرف العالم أين ستذهب الأموال وبنفس قدر الأهمية لماذا ستذهب الأموال إلى جهة معينة. في حال تمكنت اللعبة من إجراء نقاش يشارك فيه الجميع بشكل إيجابي يضع في الاعتبار الاهتمام العالمي بالفرد فأنا واثق من أن مستقبلنا سيكون أفضل من ماضينا وسنكون مستعدين بشكل أفضل لما هو قادم".