شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتفقد أعمال إنشاءات مراكز شباب أهالينا والهايكستب والأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عدداً من مراكز الشباب بمحافظة القاهرة، شملت كلا من مركز شباب "أهالينا، الهايكستب"، ومراكز التنمية الشبابية والرياضية بالأسمرات لمتابعة الأعمال الإنشائية الجارية.

وخلال جولته طالب وزير الشباب والرياضة بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتطويرية الجارية وفقًا للتوقيتات المحددة، مشيدا بجهود الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بتطبيق المواصفات والمعايير المتبعة فى هذا الشأن.

وأثنى الدكتور أشرف صبحى على كافة أعمال التطوير بمركز شباب أهالينا، والذى يعتبر واحداً من المشروعات الهامة التى تخدم المواطنين بمنطقة السلام، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية فى تحقيق استراتيجيتها وفقًا لرؤية الدولة فى تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية، تساهم فى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

ولفت وزير الرياضة إلى أن مركز شباب أهالينا سيكون إضافة جديدة للبنية التحتية الشبابية والرياضية فى مصر حيث أنه سيخدم ما يقرب من ٢٤٠٠ اسرة من ساكنى مشروع الإسكان الجديد، بالإضافة إلى السكان المجاورين لمركز الشباب، ويقام على مساحة ٧٣٠٠ متر مسطح، يحتوى على مبنى إدارى أرضى وثلاثة أدوار، حمام سباحة نصف اولمبي، عدد ٢ ملعب خماسي، حديقة اطفال، مناطق مفتوحة ومسطحات خضراء بالاضافة الى محال تجارية.

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وعلى جانب آخر، شدد الدكتور أشرف صبحي، على الانتهاء من كل الأعمال الجارية بمركز شباب الهايكستب، مطالباً القائمين على الأعمال التطويرية والهندسية بعدم التأخير، وأن يتم التنفيذ وفقا للمواصفات المتفق عليها.

كما قام وزير الشباب والرياضة بتفقد مشروع مركز التنمية الشبابية والرياضية بالأسمرات لرصد معدل إنجاز إنشاءات المشروع على أرض الواقع والذى يشمل منطقة ملاعب بالأبعاد القانونية وملاعب خماسية وملاعب متعددة أغراض وحمام سباحة أولمبى وحمام سباحة تدريبى وحمام سباحة للأطفال، ومبنى اجتماعي، وصالة جيم، واطلع الوزير خلال جولته بالمدينة على عدد من النماذج التى من المقرر استخدامها فى أعمال التشطيبات النهائية للمنشآت الرياضية بالمركز.



خلال تفقد مراكز الشباب



وزير الرياضة فى الجولة