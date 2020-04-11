قرار الجبلاية بتقليص عدد المحترفين ينهى علاقة 4 أجانب بالزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلاشت كل آمال الإبقاء على محترفى الزمالك في الموسم الجديد، خاصة الرباعى "كاسونجو كابونجو، وعبد الرازق سيسيه المعار للاتحاد السكندرى ومعروف يوسف المعار لصفوف المقاولون العرب إضافة إلى المغربي حميد أحداد". ويتمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين الموسم المقبل، والتى تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجاري، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب فى الدوري الممتاز، وتضمنت اللائحة عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضي، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..كما تسيطر حالة من الغموض حول مصير لاعبي شمال أفريقيا في الدوري المصري في الموسم المقبل، خاصة أن اتحاد الكرة أعلن مطلع الموسم الجاري أنه يحق لكل ناد التعاقد مع لاعب واحد من شمال أفريقيا أو سوري أو فلسطيني على أن يتم اعتباره كلاعب محلى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجاري.

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